Kapetan Dragan pušten iz zatvora, u Srbiji ga čeka – karantin

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, pušten je u subotu rano ujutru iz zatvora u Lepoglavi, prenose hrvatski mediji.

Vasiljković je bio osuđen zbog ratnog zločina, a posle puštanja iz Hrvatske prema navodima medija biće u Srbiji.

Vasiljkovića su u Lepoglavi u ranim jutarnji satima preuzeli policajci koji su ga prebaciti do graničnog prelaza Bajakovo gde je posle devet sati proteran iz Hrvatske na osnovu rešenja o zabrani ulaska i boravka na području Evropskog ekonomskog prostora u trajanju od 20 godina, javlja Hina.

U hrvatskom Ministarstvu pravosuđa potvrdili su da je Vasiljković pušten pošto je odslužio zatvorsku kaznu.

Srna prenosi da će Vasiljković u Srbiji biti obuhvaćen merama, kao i svi ostali srpski državljani koji se vraćaju iz inostranstva.

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ Savo Štrbac rekao je za Srnu da su ga zvali brojni Vasiljkovićevi prijatelji interesujući se o dolasku u želji da mu organizuju doček, ali da je to u ovim okolnostima neizvodljivo.

„Sudbina se poigrala s njim da nakon zatvora u Australiji i Hrvatskoj mora ponovo u jednu vrstu izolacije, bez slobode kretanja. Ne znam nikoga u Hrvatskoj, ni od Srba, ni od Hrvata, da je odslužio celu kaznu. On je izdržao 13,5 godina koliko mu je i presuđeno. Nije imao sreću da izađe nakon dve trećine i sada opet ide u izolaciju i to je potpuno izvesno. Ne znamo gde će i koliko dana će to biti. Verovatno do 28 dana“, rekao je Štrbac.

Vasiljković je pravosnažno osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnog zločina u Kninu i Glini tokom rata.