Karpenter: Moguća je promena vlasti u Crnoj Gori

VAŠINGTON – Bivši zvaničnik Pentagona, direktor Centra „Pen Bajden“ Majkl Karpenter ocenio je danas da je moguće da u Crnoj Gori dođe do promene vlasti i dodao da bi zalaganje za bliskije vezama s Rusijom uticalo na odnose Podgorice i Vašingtona.

„Moj prvi komentar je da su izbori, po svemu sudeći, bili profesionalno organizovani. Sudeći na osnovu rezultata, možda će doći do promene vlasti, što je zdrava stvar u demokratiji. Ukupno, izborni proces bi trebalo pozdraviti kao korak napred“, rekao je Karpenter za Glas Amerike.

Na pitanje da li bi nova vlada mogla da oslabi veze s NATO-om, Karpenter je odgovorio da je to „apsolutno moguće“.

„Niko ne bi trebalo da misli da je zapadna orijentacije neke zemlje zauvek zagarantovana, samo zato što je postala članica NATO-a. Ako uzmete primer Mađarske ili Turske, s druge strane, videćete da postoje određene sumnje u pogledu Alijanse i principa koje ona zastupa. U Mađarskoj, to je značilo približavanje Viktora Orbana Vladimiru Putinu. Moguće je videti i nešto slično u Crnoj Gori“, kaže Karpenter.

On je naveo da bi pod ruskim uticajem „moglo doći do nestabilnosti“, iako se nada da se to neće desiti.

„Međutim, činjenica je da su Rusija i drugi akteri u regionu pokušavali da podstaknu nestabilnost u Crnoj Gori. Možda će da pokušaju da iskoriste situaciju da bi dostigli te ciljeve. I zato što postoji taj rascep u društvu, možda će pokušati da to zloupotrebe i da ga prodube“, kaže Karpenter.

