Katnić: Lideri DF ucenili vladu i Abazovića

PODGORICA – Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić tvrdi da su vlada i njen potpredsednik Dritan Abazović ucenjeni od lidera DF-a Andrije Mandića i Milana Knežević, kao i da je lider URA prekršio zakon kada je uticao da se preinači odluka sudije za istrage o puštanju iz pritvora navodnih članova „kavačkog klana“.

“Ti postupci su bili van običajenih normi i zakona. Abazović je napravio ozbiljnu štetu. Prvo je kršio zakon, nema na to pravo, nema pravo čak i da nema podele vlasti. Ne sećam se da je iko ovako prešao granicu. Došlo je do ozbiljnog poremećaja, to ne sme da se radi i baš me čudi mlaka reakcija javnosti, poslanika…”, kaže Katnić.

On je na konferenciji za novinare rekao da je nedopustivo da se izvršna vlast meša u rad sudstva i precizirao da je Abazović time prekršio zakon, ali nije počinio krivično delo.

Katnić tvrdi da je Abazović promenio ponašanje prema SDT-u, odnosno da je, kako kaže, do februara imao podršku popredednika vlade, a da se posle sve promenilo.

“Vlada Crne Gore i njen potpredsednik su ucenjeni, to svako vidi ko želi da vidi u Crnoj Gori. On je meni pružao bezrezervnu podršku kao GST, SDT-u i SPO-u. To sam javno iznosio i to on nije demantovao. I tako je trebalo da deluje“, rekao je Katnić, preneli su podgorički mediji.

To je, prema njegovim rečima, trajalo sve dok o tome nije pregovorio javno.

„Da sam znao, ne bih. Onda su ga Andrija Mandić i Milan Knežević pozvali na raport, i ucenili ga, i dali mu uputstvae”, tvrdi Katnić.

Dodao je i da Abazović nema zasluge za procesuiranje članova tvz. kavačkog kriminalnog klana.

“Tu nema Dritana Abazovića i ni u čemu nije učetvovao. Ukoliko ga budete pitali on neće moći da vam saopšti tri imena od 150 ovih procesuiranih. On samo treba da pruža pomoć, kao što je pružao pre nego je ucenjen”, navodi Katnić.

Rekao je da je ranije imao sukob sa policijom jer su pokušali samostalno da se reše kriminalnih struktura, ali nisu mogli, niti su imali znanja.

“Taman kao Abazović koji je politikolog, i ne može on ovo da radi jer ne zna”, naveo je Katnić.

On je rekao i da bi procesuirao Mila Đukanovića i nekadašnjeg premijera Igora Lukšića po pitanju Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP), ako bi postojala sumnja da su počinili krivična dela.

“Optužnica za KAP biće brzo podignuta, ali se novac, nažalost, ne može naplatiti”, rekao je Katnić.

Katnić smatra i da ne bi bilo dobro da se tužilački zakoni usvoje uprkos stavu Venecijanske komisije.

“Cilj Izmena zakona o tužilaštvu je da se pod potpunu političku kontrolu stavi Državno tužilaštvo”, naeo je Katnić i dodao da će, ako ga zakon u tome ne onemogući, biti tu.

(Tanjug)

