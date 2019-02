Klix: Plan autoputa i brze ceste SA-BGD

SARAJEVO – Posle susreta predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika sa entitetskim ministrima, predstavnicima Brčkog i drugih instanci, prezentovana je najverovatnija trasa koja će nakon konačnog usvajanja biti predstavljena Turskoj kao inicijatoru i investitoru autoputa Sarajevo – Beograd.

Kako navodi sajt Klix, „autoput Sarajevo – Beograd“ je još nepostojeća celina deonica koju bi trebalo da čine delovi postojećih autoputeva u BiH i Srbiji i deonice koje tek treba da se izgrade.

U Srbiji najveći deo celine već postoji, a izgradnja prvih kilometara novih deonica trebalo bi da počne već ovoga leta – radi se o deonici od granice sa BiH do spoja s postojećim autoputem Beograd – Zagreb.

Srbija bi trebalo da izgradi deo južnog kraka u istočnom delu Srbije, odnosno od granice sa BiH na Vardištu do Čačka i od Beograda do Ljiga.

Za BiH to su autoput A1 (izgrađeni deo od Sarajeva do Zenice i neizgrađeni deo od Zenice do Žepča), neizgrađeni autoput Žepče – Tuzla, neizgrađeni autoput Tuzla – Brčko i neizgrađeni autoput Brčko – Bijeljina.

Autoput od Žepča sve do granice sa Srbijom na Rači trebao bi da bude dugačak od 160 do 180 kilometara, dok bi brza cesta od Sarajeva do Višegrada trebala biti dugačka oko 120 kilometara.

Kako se navodi, tokom 2018. godine bilo je reči da će turska strana ponuditi koncesioni model finansiranja, koji podrazumeva garanciju države da prosečni dnevni saobraćaj preko Višegrada bude više od 12.000 vozila.

Dnevni promet puta Sarajevo – Mostar je od 6.000 do 10.000 vozila, a prema podacima iz 2009. godine, promet na putevima od Višegrada do Sarajeva jedva da je prelazio 7.000 vozila dnevno, dok veći deo puteva ima između 600 i 3.000 vozila dnevno.

Sajt navodi da kada jednom saobraćajnice budu izgrađene, imaćemo savremenu vezu do glavnog grada BiH preko oba entiteta i savremenu vezu sa Srbijom u smeru Višegrada.

