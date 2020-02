Knežević: Katnić demantovao sebe, on bi da hapsi i po Srbiji

PODGORICA – Jedan od lidera opozicionog Demokratskog fronta, Milan Knežević, zahvalio je danas glavnom specijalnom tužiocu, Milivoju Katniću, na ekspresnoj reakciji u želji da demantuje njegove navode, ali ih je, kaže, time toliko osnažio da je ustvari po ko zna koji put zapravo demantovao samog sebe.

Knežević je, naime, na jučerašnjoj konferenciji za novinare rekao da je Katnić dobio od Srbije dokument koji oslobađa sve u slučaju „državni udar“.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) su saopštili da ti navodi Kneževića nisu tačni.

Ponovio je zahtev da nadležni objave dokument ili će ga, kako kaže, putem međunarodne pravne pomoći sam tražiti od Srbije i objaviti, a onda će, tvrdi, svima biti jasno da je postupak u slučaju „državni udar“ bio montiran.

Inače, Knežević i lider Nove, Andrija Mandić su u tom postupku osuđeni prvostepeno na po 5,5 godina zatvora za pokušaj državnog udara na izborni dan u Crnoj Gori, 16. oktobra 2016.

Knežević, međutim, ističe da juče nijednim slovom nije pomenuo naziv organa.

„Ali zato Milivoje Katnić u svom ‘demantu’ mojih navoda, saopštava da su ipak dobili određene informacije od Tužilaštva Srbije u slučaju ‘terorizam’ u pokušaju, i da su na iste odgovorili. Kako je onda moguće da su moje tvrdnje neistinite ako SDT u samom demantu potvrđuje da sam u pravu“, naveo je Knežević, prenele su podgoričke Vijesti.

Ističe da Katnić u tom sapštenju ide čak korak dalje saopštivši i od kog nadležnog organa u Srbiji su dobili pomenuti dokument.

Knežević je dodao da je tako sad rešena prva nepoznata, a to je da je dokument upućen od Tužilaštva Srbije, i da se odnosi na nova saznanja u postupku poznatom kao „državni udar“.

„Zašto onda Milivoje Katnić nije obavestio Viši sud, a oni Apelacioni i stranke u postupku da su se pojavile nove okolnosti koje izgleda ruše presudu sudskog veća Suzane Mugoše i oslobađaju kazne sve crnogorske i srpske državljane“, zapitao je Knežević i ističe da je to zato što mu ne odgovara sadržaj dokumenta.

„I što je onda uradio GST? Uputio je dopis Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) Republike Srbije sa zahtjevom da nadležni organ koji je poslao informaciju – dokument koji oslobađa presuđene crnogorske i srpske državljane bude procesuiran zbog zloupotrebe službenog položaja. Znači kad iz Srbije dobija dokazni materijal koji mu odgovara za montažu državnog udara onda se radi o najboljoj mogućoj saradnji, a kad dobije ono što potvrđuje njegovu montažu onda Milivoje Katnić želi da hapsi i po Srbiji“, kaže Knežević.

I to, kako kaže, na način što traži od izvesne Lidije Ignjatić, zamenika tužioca koja je prva saslušala Sašu Sinđelića, da sad „uhapsi svog kolegu tužioca koji je poslao dokument koji nije po volji Milivoju Katniću“.

Pozvao je predsednika Višeg suda Borisa Savića, koji je potvrdio status svedoka saradnika Saši Sinđeliću pod imenom Aleksandar, da obavesti crnogorsku javnost da li je u Viši sud stigao dokument koji je prvo adresiran na Milivoja Katnića.

„Bez obzira na moje javno iznesene kvalifikacije na račun Borisa Savića, moram da kažem da sam uveren da on neće do kraja učestvovati u prikrivanju dokaza koji mogu do temelja sravniti i njegovu karijeru ali i crnogorsko pravosuđe“, naveo je Knežević.

Ukoliko, kako kaže, nije u posedu dokumenta, čekuje da Boris Savić službenim putem zatraži obaveštenje od SDT.

Ističe da očekuje da Milivoje Katnić saopšti broj dopisa koji, kako naodi „(ni)je stigao“ na njegovo ime iz Tužilaštva Srbije, jer je pitanje dana kad će sve biti objavljeno i prezentovano crnogorskoj javnosti.

Jedan od lidera DF je poručio i da je ovo njegovo reagovanje dovoljan razlog da odmah bude zakazana sednica Tužilačkog saveta na kojoj će biti donesena odluka o suspenziji i procesuiranju Katnića zbog prikrivanja dokaza i zloupotrebe službenog položaja.

„Ali pošto znam da se to neće dogoditi, i da me tek čekaju opstrukcije u ovom slučaju, potpuno spokojan i siguran u istinu, najavljujem da ću sledećih dana putem međunarodno pravne pomoći doći do dokumenta koji će potvrditi našu nevinost u ovom politički montiranom procesu“, poručio je Knežević.

Dodao je da im to, međutim, neće predstavljati satisfakciju, jer će neko, a zna se, kaže, ko, morati krivično da odgovara zbog četiri godine protivzakonitih optužnica, hapšenja, pritvora, torture, maltretiranja porodica optuženih od kojih su neki još uvek u zatvoru, a većina narušenog zdravlja.

„Pravda je možda spora, ali istina je uvek ubrza“, zaključio je Knežević.

(Tanjug)