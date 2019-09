Knežević objavio I treći snimak razgovora sa Vujoševiće

PODGORICA – U danu za kada je u crnogorskom Tužilaštvu najavljeno saslušanje sekretara Visokog državnog tužioca Nenada Vujoševića, predsednik Atlas Grupe, Duško Knežević, objavio je treći nastavak audio snimka telefonskog razgovora o navodnoj korupciji u crnogorskom tužilštvu.

Na snimku se, između ostalog, čuje da Knežević kaže Vujoševiću da će glavni specijalni tužilac (GST), Milivoje Katnić, „spržiti“ vrhovnog državnog tužioca (VDT), Ivicu Stankovića, prenele su Vijesti.

U transkirptu, koji je objavio taj podgorički dnevnik, Knežević ponovo upozorava Vujoševića da treba da se čuva, da je to saznao od „službi“, kojoj je pažnju na sekretara, kako veruje, skrenuo Stanković.

Iz prilično nemuštog razgovora, sudeći prema transkriptu, Knežević kaže Vujoševiću da je Stanković to uradio da „zaštiti sebe, nije sigurno da zaštiti tebe“.

Knežević u razgovoru pominje i tužioca Borčića, koji ga je navodno pozvao da sarađuju.

U šifrovanom razgovoru, Vujošević sugeriše Kneževiću da se direktno javi „tati“, koji čeka njegova poziv.

„I tatini investitori, ti imaš sve to… tatini investitori po Beogradu da zidaju… Ko su ti tatini investitori“, pita Vujošević i dodaje da je to sve rekao tamo nekom, čije ime ne pominje.

„Tatini investitori su mu već dali stan u Beogradu. Tatini investitori, to je… Pa bogami nema šta da govori službi. Služba i ovo neka sluša, neće mu bit dobro. Nego on je, on je… u stvari, on ne može ništa da završi, njega bez Boričića… nije ovo tačno da su ga imenovali za V.D-a, to tek u oktobru će se videti jer on je potpuno nebitan, on nema uticaja, razumiješ li“, kaže Vujošević.

Potom Knežević kaže da „ima za Katnića bombu“, ali da će prethodno „spržiti ove druge ljude“.

(Tanjug)