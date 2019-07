Komšić:Dodikov potez čudan i nepromišljen

ZAGREB/SARAJEVO – Željko Komšić, hrvatsk član Predsedništva BiH, koji je na tu funkciju izabran glasovima Bošnjaka, izjavio je danas da potez prededavajućeg BiH Milorada Dodika, koji se pozvao na vitalni nacionalnih interes srpskog naroda u slučaju gradnje Pelješkog mosta, čudan i nepromišljen.

Za Komšića je taj Dodikov potez čudan i nepromišljen, jer kako kaže Republika Srpska je dovedena u situaciju da razmatra pitanje vitalnog nacionalnog interesa u slučaju koji se tiče drugog entiteta, odnosno Federacije BiH.

Smatra i da entiteti zapravo nemaju nikakva ovlašćenja kada je reč o utvrđivanju granica BiH i susednih država.

„Nadam se kako u Narodnoj skupštini RS ima dovoljno ‘soli u glavi’ kod onih zastupnika koji će ovakav apsurdan potez Milorada Dodika prepoznati kao politički nepromišljen i da će na to ukazati toekom zasedanja skupštine ili da će prilikom glasanja jednostavno napustiti sednicu da se ne bi doveli u situaciju da radi jednog čoveka upadnu u zamku da onda entitet Federacija BiH počne sva pitanja iz RS-a proglašavati vlastitim entitetskim interesom i time eventualno blokira tamo neke njima važne stvari. Neka o tome dobro razmisle“, upozorenje je što ga je Komšić uputio uoči sednice parlamenta RS.

Komsić je za Fenu rekao da ne vidi šta je sporno u odluci državnog vrha da se ponovo otvori pitanje gradnje Pelješkog mosta i pokuša zaustaviti taj projekt, ustvrdivši da je u centru pažnje pitanje morske granice s Hrvatskom, a ne sam most.

Komšić i bošnjacki član Predsedništva BiH. Šafik Džaferović. su glasali za obustavljanje gradnje Pelješkog mosta, a svoj glas je izuzeo predsedavajući Milorad Dodik, pozivajući se na vitalni interes srpskog naroda o čemu će se sutra izjasniti i NSRS.

Komšić tvrdi da najvažnije pitanje nije most nego razgraničenje BiH i Hrvatske na moru pa je to, kako tvrdi, suštia odluke koju su izglasali Džaferović i on.

„Ovđe je most u drugom planu dok je fokus zaključaka usmeren prema rešavanju granice na moru, iz čega onda možemo pristupiti i rešavanju pitanja nesmetanog prolaza iz bosanskohercegovačkog mora do tačke pristupa otvorenom moru. O tome smo juče razgovarali, što je po meni suštinsko pitanje“, izjavio je Komšić u svom prvom reagovanju na tu temu.

U odluci za koju su glasali Komšić i Džaferović Hrvatska je ipak pozvana da smesta obustaviti gradnju Pelješkog mosta, a nakon toga bi se pristupilo „postupku mirenja“.

Ukoliko bi Hrvatska to odbila BiH bi protiv nje pokrenula postupak pred nekim od međunarodnih sudova, verovatno pred Međunarodnim sudom za pravo mora u Hamburgu.

(Tanjug)