Komšić i Džaferović o Dodikovom odbijanju obezbedjenja granice zbog migranata

Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je da je predsedavajući tog predsedništva Milorad Dodik današnjim odbijanjem da se pripadnici Oružanih snaga BiH rasporede na granicu prema Srbiji i Crnoj Gori, pokazao da ne želi rešavanje migrantske krize u BiH.

„Nadam se da će do održavanja sledeće sednice Predsedništva BiH Dodik promeniti mišljenje, kao što je to već radio do sada. Treba podsetiti da je upravo Dodik bio prvi koji je predložio izvodjenje pripadnika Oružanih snaga BiH na granice“, rekao je Komšić.

On je naveo da je Dodik u maju prošle godine pitao zbog čega vojska postoji, šta radi, ako ne mogu stati na granice.

„Nadam se da će se ponovo predomisliti, ali u korist gradjana ove zemlje i rešavanja ovog gorućeg problema“, rekao je Komšić.

Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je danas u Sarajevu da bi eventualna upotreba Oružanih snaga na zaštiti granica BiH bila ispomoć Graničnoj policiji.

On je posle sednice Predsedništva BiH rekao da je predložio da se teret migrantske krize ravnomerno rasporedi na teritoriju cele BiH.

Džaferović je dodao da nije podržao zaključak koji je predložio Dodik za kooridinisanje aktivnosti entitetskih struktura i Granične policije na zaštiti granice.

„Nisam to podržao zbog odredjenih formulacija. Nadam se da ćemo do naredne sednice naći neko rešenje“, rekao je Džaferović.

On smatra da BiH mora putem nadležnih agencija da zaštiti granicu od ilegalnih ulazaka migranata.

„Teret se mora rasporediti na celu BiH. Nije u redu da teret podnose dva ili tri kantona, sa posebnim naglaskom na Unsko-sanski kanton“, istakao je bošnjački član Predsedništva BiH.

On je dodao da je predložio da se migranti rasporede po celoj BiH, ali da je Dodik rekao da je protiv toga.

Prema njegovim rečima, prema migrantima se treba odnositi humano, ali i oni moraju da poštuju zakone BiH.

„Problem migranata nije problem BiH, već EU“, kaže Džaferović.

(Beta)