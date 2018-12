Komšić: Zastava BiH neće biti sklonjena iz Predsedništva

SARAJEVO – Zastava BiH neće biti sklonjena iz Predsedništva BiH, izjavio je hrvatski član kolektivnog šefa države, Željko Komšić, povodom insistiranja predsedavajućeg Milorada Dodika na isticanju zastave Republike Srpske.

„Prvo, i sam Dodik zna da se zastava BiH nikada neće maknuti iz Predsedništva BiH. I to iz razloga koji su mu savršeno poznati – to je zastava države BiH, definisana zakonom za koji je glasao i Dodik i njegov SNSD i ističe se i postavlja tamo gde je to zakonom predviđeno“, rekao je Komšić za portal Klix.ba.

(Tanjug)