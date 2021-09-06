Krivokapić: Događaji nisu bili slučajni, delo su kriminalnih grupa
DOGAĐAJI NISU BILI SLUČAJNI, DELO SU KRIMINALNIH GRUPA I DELA POLITIČKIH I BEZBEDNOSNIH STRUKTURA.
NISAM DOBIO NIKAKVE USLOVE OD MEĐUNARODNE ZAJEDNICE.
MOJ STAV OD POČETKA DA SE USTOLIČEENJE ODRŽI NA CETINJU, AKO JE BILO UPOTREBE PREKOMERNE SILE I HEMIJSKIH SREDSTAVA DA ODREDE STRUČNJACI I DOKAŽU ČINJENICAMA .
SVI KOJI SU SE OGREŠILI O ZAKON TOKOM OVIH DOGAĐAJA ODGOVARAĆE
POČELO OBRAĆANJE PREMIJERA ZDRAVKA KRIVOKAPIĆA O AKTUELNIM DEŠAVANJIMA U CRNOJ GORI POSLE NEREDA NA CETINJU PROTIV USTOLIČENJA MITROPOLITA JOANIKIJA.
PROTEKLI DOGAĐAJI POKUŠAJ DESTABILIAZACIJE CRNE GORE, UVOĐENJE NEREDA, I HAOSA.
NEMA POBEDNIKA I NEMA POBEĐENIH, SLOBODA VEROISPOVESTI JE ZAGARANTOVANO PRAVO, NEKI POKUŠAVAJU DA CETINJE PREDSTAVE NA DRUGAČIJI NAČIN.
OD DANAS CRNA GORA SE OKREĆE BOLJEM ŽIVOTU SVIH GRAĐANA, ZNAMO KAKO, KOLIKO MOŽEMO, OČEKUJEMO DA INFORMACIJA BUDE MERA TAČNOSTI, NE PLAŠITI GRAĐANE.
(Tanjug)
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