Krivokapić DPS-u: Pitajte vašeg šefa gde je bio 90ih,a ne nas

PODGORICA – Premijer Zdravko Krivokapić energično je danas odbacio svaku povezanost aktuelne vlade sa događajima u Srebrenici, a DPS, Mila Đukanovića i njihove bivše koalicione partnere optužio da pokretanjem tog pitanja u parlamentu danas stvaraju nacionalne podele i pokušavaju da sa sebe speru odgovornost koja nije procesuirana, ali je, kako ističe, jasna.

Krivokapić je u saopštenju dostavljenom i Tanjugu poručio DPS-u da svog šefa pitaju gde je bio i šta je radio 90-tih, a ne njegovu vladu.

Ukoliko zločin u Srebrenici članove DPS-a i njegovog predsednika toliko lično pogađa, Krivokapić ih je pozvao da postupe na način na koji je to učinio predsednik Aleksandar Vučić, koji je lično otišao u Srebrenicu pokolonio se žrtvama i, kako je istakao, uplatio pozamašan iznos za razvoj tog grada.

Podsetio je da je u Srebrenici bio i bivših srpski predsednik Boris Tadić.

DPS i njihovog pedsednika pozvao je da njega više ne prozivaju da se u svoje, njihovo i ime Đukanovića, izvinjava za zločine i politiku koja, kako je poručio, „niti je deo ove vlade, niti je deo mene lično, ali jeste neizbrisiv trag i najcrnja senka njihove prethodne vlasti“.

„Upornim insistiranjem na ograđivanju i ponovnom zauzimanju stavova o zločinu u Srebrenici o kom je Skupština Crne Gore, a time i Crna Gora, već zauzela zvaničan stav usvajanjem Deklaracije o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici 2009. godine, insistiranjem na novim rezolucijama na već usvojene deklaracije, DPS pokušava da spere svoju odgovornost koja nije procesuirana ali je jasna, za zločin koji ne postoji u nijednom članu vlade ili članu parlamentarne većine, ali postoji u makar polovini DPS-a, koji bi mogli javnosti dati jasne odgovore o tome kako je do Srebrenice došlo“, naveo je Krivokapić.

On ukazuje da DPS u svom poznatom maniru stvaranja podela, posebno nacionalnog jaza, u kom su, kako navodi, oni najbolje profitirali, pa stvorili model po kom su se triderset godina održavali na vlasti, poslednjih meseci bivši i „korumpirani DPS, podmećući ispred sebe svoje koalicione partnere pita i pripitkuje svakog člana parlamentarne većine i vlade o zločinu u Sredbrenici, tražeći odgovor o tome da li se u Srebrenici dogodio genocid“.

Nazivajući sve to licemerjem, Krivokapcih konstatuje da nakon tridesetogodišnjeg učaurenja u vlasti DPS više nema nimalo pristojnosti

„Prošlost u kojoj je DPS vodio, a u Dubrovniku i predvodio ratove za mir, ratove za očuvanje srpskog indetiteta kog se danas bespoštedno odriče, prošlost u kojoj je DPS krčio puteve do ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine, u kojoj je deportovao i proganjao one sa kojima je kasnije koaliciono sarađivao, prošlost u kojoj je upravo DPS vodio politiku koja je do Srebrenice i dovela“, naveo je premijer.

DPS se, kaže, usuđuje da „o svojoj Srebrenici zapitkuje ljude koji sa Srebrenicom nisu imali ništa, mnoge od njih koji su u vreme zločina u Srebrenici bili u predškolskom uzrastu“.

DPS, ukazuje Krivokapić, na taj način još jednom gazi bol porodice žrtava i pripadnika manjinskih naroda koje ovo pitanje najviše pogađa, jer za DPS, bio u vlasti ili van nje, ne postoji bol ni rana zbog Srebrenice, već, kako ističe, postoji samo najprimitivnija želja uperena protiv bratskog pomirenja naroda u Crnoj Gori.

„A kao eho ovakvog pitanja ostaje činjenica koja opominje ljudski razum, da parlamentarni predstavnici manjinskih naroda sada postavljaju pitanje koje do 30. avgusta nisu smeli da postave svojim koalicionim partnerima, svom DPS-u, a iza sebe su imali više od dvadeset godina mogućnosti da o Srebrenici zauzmu sve rezolucije ovog sveta, da žrtve zločina u Srebrenici stavljaju kao štit kriminala DPS-a“, naveo je crnogorski premijer.

Istakao je da kao premijejr i kao čovek najiskrenije žali za svakom žrtvom ne samo Srebrenice, već za svakom nevino stradalom žrtvom ličnih ili nacionalnih ratova.

„Ali, ali ne mogu svojim žaljenjem iskupiti one koji takvo žaljenje suštinski nisu pokazali, koji su do Srebrenice, ratova i žrtava najličnije vodili, a koji preko imena premijera ili ove vlade žele da iskupe svoju odgovornost koja se novoj vlasti ni po čemu ne može pripisati“, poručio je Krivokapić.

Srebrenica je, inače, postala gotovo redovna tema svih skupštinskih zasedanja od smene vlasti u Crnoj Gori, decembra prošle godine, a na redovnoj sednici koja je u toku Bošnjačka stranka je predložila da se u dnevni red uvrsti i Predlog rezolucije o Srebrenici, što je prihvaćeno.

Takođe, skupština koja je u redovnom zasedanju na dnevnom redu ima i zahtev Krivokapića za razrešenje ministra pravde Vladimira Leposavića zbog stava o Srebrenici.

(Tanjug)

