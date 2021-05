Krivokapić: Najavio sam da se sprema afera, to neće proći

PODGORICA – Predsednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je danas da je pre dva dana, nekoliko sati pred odlazak u Beograd, u odgovoru na, kako je naveo, „klevete jednog od lidera DF-a“, javnosti najavio da je pripremljena afera.

„I danas ponavljam: Neće vam to proći! Temeljni ugovor (između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve) biće potpisan uz narod Crne Gore koji se za njega izborio. Onako kako to i dolikuje!“, napisao je Krivokapić na Tviteru.

On je uz to objavio i snimak iz skupštine Crne Gore pred put za Beograd na kojem se čuje kako kaže: „Zna se zašto ste vi ovu aferu napravili, kao i aferu koja je već pripremljena – ja treba da budem izdajnik i naroda i države, i sad u zadnjem trenutku i Crkve. Neće vam to proći. To vam ja garantujem, jer istina pobeđuje“.

Krivokapić, koji je u četvrtak najpre pristao, a potom odustao da u Beogradu sa srpskim patrijarhom Porfirijem potpiše prethodno dogovoreni i usaglašeni Temeljni ugovor o odnosu države i Crkve,, optužio je sinoć Demokratski front, direktno Andriju Mandića, za, kako tvrdi, „podmetačinu“ s ciljem rušenja aktuelne crnogorske vlade.

Krivokapić je naveo da se gnuša pomisli da neko može i da pomisli da on može i želi da dovede u pitanje potpisivanje Temeljnog ugovora.

Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera DF-a Andrija Mandić izjavio je danas da je Krivokapić uoči izbora tom savezu sa visokih crkvenih adresa predložen kao garant da će usaglašeni Temeljni ugovor države Crne Gore i Crkve biti potpisan.

Mandić je za TV Pink rekao i da je u vladi postojala dvotrećinska podrška za potpisivanje usaglašenog Ugovora, a da sada DF dobija političke izjave da to jeste bitno, ali da će se uraditi drugi put.

