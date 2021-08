Krivokapić tvrdi da je bio ucenjen da potpiše Temeljni ugovor sa SPC

BEOGRAD – Premijer Zdravko Krivokapić tvrdi da je telefonskim pozivima iz Beograda i DF-a bio ucenjen da ako ne dođe u Patrijaršiju i ne potpiše Temeljni ugovor sa SPC, vladika Joanikija neće biti izabran za mitropolita crnogorsko primorskog.

Po ko zna koji put opisujući svoj dolazak u Patrijaršiju, 27. marta, tokom zasedanja Sabora SPC, upitan da komentariše oštre kritike što tada nije došlo do potpisivanja Temeljnog ugovora, Krivokapić kaže da je to „zato što je neko nešto očekivao, a nije dobio to što očekuje“.

(Tanjug)

