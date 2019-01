Krstičević povodom krivične prijave: Čist sam i nevin

SPLIT – Potpredsednik hvratske vlade i ministar odbrane Damir Krstičević, povodom kaznene prijave za ratni zločin u BiH podnete protiv njega u Srbiji, poručio je danas da je njegov ratni put potpuno čist i tvrdi da njegova 4. gardijska brigada nije bila u mestu Bravnice kod Jajca, 12. i 13. septembra 1995.

„Očito, mnogima sam trn u oku, vjerojatno što jačam pobjedničku Hrvatsku vojsku i to na jedan pravi način. Što se tiče mog ratnog puta, on je potpuno čist, na njega sam ponosan, a što se tiče puta 4. gardijske brigade, on je put ponosa, časti, junaštva. Crvene beretke su u Domovinskom ratu napravile sve što su trebale napraviti, ja sam iznimno sretan kako sam zapovijedao 4. gardijskom brigadom,“ rekao je Krstičević novinarima u Splitu, prenosi Hina.

(Tanjug)