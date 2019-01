Kupujete kuću na Siciliji za samo jedan evro? Postoji jedna začkoljica… (video, foto)

Kako vam zvuči posedovanje kuće na italijanskom ostrvu Siciliji? A kada uzmete u obzir da biste mogli da je kupite po ceni već od jednog evra?

Na desetine nekretnina u sicilijanskom gradu Sambuki prodaje se po ceni od jednog evra, ili manje od kafe za poneti, kako to reklamiraju lokalne vlasti.

Oni kažu da su direktni vlasnici svih tih objekata, a ne samo posrednici između prodavca i kupca, tako da svako zainteresovan može sklopiti kupoprodajni ugovor direktno sa njima.

Razlog ovakvim cenama je želja da se oživi oblast koja je izgubila puno stanovnika u poslednje vreme, usled njihovog iseljavanja u veće gradove, prenosi portal Citymagazine.rs.

Sambuka je grad na brdu, odakle se pruža sjajan pogled na Siciliju.

