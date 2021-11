Kurti: „Pogrešno sam shvaćen“, Rama: „Glasao bih za ujedinjenje“

ELBASAN – Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas da bi glasao za ujedinjenje Albanije i Kosova u slučaju da se održava referendum o toj temi.

On je to rekao na konferenciji za novinare nakon zajedničke sednice vlada Prištine i Tirane u Elbasanu, odgovarajući na pitanje kako bi glasao da se sada održava referendum, prenosi ABC njuz.

„Da li je to pitanje ili provokacija? Ako me hipotetički pitate o referendumu o ujedinjenju Albanije sa Kosovom, otvoreno bih glasao za. Ako me pitate da li će se to desiti, kada i kako, ali da će se održati jednog dana, ja kažem da“, rekao je Rama.

Kako je rekao, on smatra da će do tog referenduma doći jednog dana, ali ne zna kada i kako.

„Oni koji u javnosti pričaju o Velikoj Albaniji, kažem im da se gatarama ne sudi da su gatare. Ako bih bacio čini, a u ovom slučaju ih bacam maštom, kažem da će se to desiti“, rekao je Rama.

Premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti rekao je da su njegove izjave o nacionalnom jedinstvu Albanaca i referendumu o tom pitanju pogrešno protumačene.

Kurti je na konferenciji za novinare, nakon zajedničke sednica vlada u Prištini i Tirani, rekao da nacionalno ujedinjenje nije nešto što se rešava, već se bira, prenosi Ljajmi.

Prema njegovim rečima, lideri ne mogu da odlučuju o istorijskim procesima, niti da određuju datume i načine.

„Čini mi se da je pogrešno shvaćeno pitanje unifikacije Albanaca. To nije stvar koju biramo, već je namera ta koja bira nas“, rekao je Kurti.

(Tanjug)

