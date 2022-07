Lajčak: Moramo integrisati Zapadni Balkan u EU

DUBROVNIK – Specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je danas da Brisel mora da završi nedovršeni posao kada je u pitanju evropska integracija Zapadnog Balkana.

Lajčak je to rekao na 15. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum

„Na Dubrovnik Forumu 2022, naglasio sam da je rat u Ukrajini promenio sve. To je proširenje ponovo učinilo političkim pitanjem. Predugo smo bili zadovoljni sami sobom. To se više ne može nastaviti“, napisao je on na Tviteru.

Lajčak je u drugoj objavi naveo da se jutros na marginama Dubrovnik Forum 2022, sastao sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem kako bi razgovarao o dešavanjima na Zapadnom Balkanu i potrebi za kredibilnom evropskom perspektivom za ceo region.

(Tanjug)

