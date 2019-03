Luka Karadžić: Presuda mimo pravde, ponosni na Radovana

BANJALUKA – Povodom presude Žalbenog veća Mehanizma u Hagu kojom je bivšem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću izrečna doživotna kazna zatvora njegov brat Luka Karadžić kaže da je zatečen odlukom i dodao da ne priznaje taj sud.

„Vidite o kakvom sudu se radi, desilo se nešto što je mimo ikakve pravde i prava. Ali to govori o tom sudu, mi taj sud ne priznajemo, on je nelegalan, nelegitiman“, kaže Luka Karadžić za Visegrad24.

On je dodao da je njegov brat u rukama onih kod kojih je bila „njegova glava i njegova sablja“, tako da su mogli da rade šta hoce.

„Za Radovana je i 20 godina doživotna, on ima 74 godine. Ostajemo ponosni na njega. On je uradio nešto za srpski narod, što niko nije. Napravio je državu, priznao to neko ili ne“, ističe Luka.

Luka Karadžić je rekao da će posetiti brata čim mu zdravlje bude to dozvolilo.

(Tanjug)