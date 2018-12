Lukač nezadovoljan brzinom rada tužilaštva

BANJALUKA – Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da nije zadovoljan brzinom kojom Okružno tužilaštvo Banjaluka radi na predmetu „David Dragičević“, navodeći da je policija do sada uradila sve što je tužilaštvo od nje tražilo u tom slučaju.

Lukač je sinoć rekao da je i Vlada RS na sednici u četvrtak donela određene zaključke po pitanju rada tužilaštva, da nije zadovoljna dinamikom kojom vodi ovaj slučaj, podsetivši na činjenicu da se to vodi već više do devet meseci.

On je za ATV rekao da je prošlo nekoliko meseci pre nego što je tužilaštvo donelo naredbu u kojoj se navodi da je reč o ubistvu, a da su saznanja o tome da je moguće izvršeno ubistvo imali vrlo brzo nakon pronalaska tela Davida Dragičevića.

„Ali, trebalo im je nekoliko meseci da donesu takvu naredbu. Ne znam zašto. To pitanje treba postaviti tužilaštvu. Sve ove mesece određene istražne radnje dugo i predugo traju, mislim da su mogle biti završene mnogo brže“, ukazao je Lukač.

Lukač je naglasio da je policija uradila na vreme sve što je do sada u ovom predmetu tražilo tužilaštvo, prenosi RTRS.

„Mi smo jedan servis tužilaštva. Tužilac vodi i usmerava istragu, on traži od policije ono što je potrebno, policija veoma brzo i ekspeditivno odgovara na to i do sada sve što je tužilaštvo u tom predmetu radilo, MUP, odnosno inspektori koji su uključeni u istragu, su i uradili i spremni smo da to radimo i dalje“, rekao je Lukač.

Povodom slučaja „Dragičević“ danas će se predsednik Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH Milan Tegeltija, zajedno sa članovima Stalne komisije za efikasnost tužilaštava, sastati se sa glavnim tužiocem Republičkog javnog tužilaštva RS Mahmutom Švrakom i glavnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci Želimirom Lepirom.

Kako je najavljeno, cilj sastanka je informisanje o trenutnom radu tih tužilaštava s posebnim akcentom na aktualna dešavanja u vezi sa predmetom „Dragičević“, navodi Fena.

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je juče da će, ako ne bude uskoro tužilačke odluke u slučaju stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića, pozvati građane na proteste ispred banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

„Ako za mesec-dva dana ne bude te odluke, pozvaću građane pred tužilaštvo da ih izbacimo iz njihovih kancelarija, jer oni ne rade dobro svoj posao. I neka misle šta god hoće“, istakao je Dodik, preneo je Klix.ba.

(Tanjug)