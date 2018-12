Makarska: Zabranjene ribarske noći, ugostitelji ljuti

SPLIT – Odlukom direktorke Turističke zajednice Makarska Hloverke Novak Srzić, od naredne sezone na makarskoj rivi neće se više održavati ribarske noći, prenosi Slobodna Dalmacija.

Ona je za list rekla da je najveći problem bila nečistoća koja je iza trgovaca ostajala i dodala da je bolje rešenje da se brodom putuje do mesta na Rivijeri u kojima se održavaju ribarske noći.

„Makarska je postala preveliko mesto za ribarske noći iza kojih bi nam ostajala samo masnoća i sve se to pretvorilo u letnji vašar kakav više nećemo da gledamo po rivi. Međutim, kao direktorka TZ-a Makarska potrudiću se da sugrađanima i gostima omogućimo doživljaj autentičnih ribarskih noći, i to na način da ćemo s nekim od brodara dogovoriti organizovani prevoz do mesta u kojima se odvijaju ovakve vrste zabava“, rekla je Novak Srzić.

Ukidanje letnjih ribarskih noći „teško je ‘palo“‘ trgovcima, domaćim prodavacima ribe i ribljih proizvoda, koji su ogorčeni zbog takve odluke.

„Ako je odluka o ukidanju ribarskih noći koje se na rivi organizuju najmanje 40 godina, stvarno konačna, onda je to velika katastrofa i za Makarsku i našu tradiciju od koje nam više ne ostaje ništa. Fešte su bile turistička atrakcija, a nama jedini izvor zarade i stvarno sam jako ogorčena jer je odluka žalosna“, rekla je za Slobodnu jedna od ugostiteljki na ribarskim noćima Antonija Srzić.

Ona je dodala i da su se brojni turisti godinama leti u Makarsku vraćali samo zbog ribarskih noći i tačno su znali kod koga žele da kupuju riblje specijalitete, „sede na klupama, jedu, piju i uživaju u dalmatinskoj muzici“.

(Tanjug)