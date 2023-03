Mandić podržao Milatovića i pozvao sve birače da glasaju za njega u drugom krugu

Lider Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić izjavio je večeras u Podgorici da pruža punu podršku kandidatu Pokreta Evropa sad Jakovu Milatoviću u drugom krugu predsedničkih izbora i pozvao sve svoje birače da glasaju za njega.

Mandić, predsednički kandidat koalicije Za budućnost Crne Gore, rekao je po objavljivanju projekcija rezultata da pobede Milatovića u drugom krugu, protiv aktuelnog šefa države Mila Đukanovića, „nema bez podrške Demokratskog fronta“.

„Koliko god da je to dobar rezultat koji je on ostvario, bez DF nema pobede nad Milom Đukanovićem, najvećim problemom i današnje i prošle Crne Gore. Dajem punu podršku Milatoviću i pozivam sve građane Crne Gore da ga podrže. Od naših birača tražim da svi, do poslednjeg, izađu i glasaju za Jakova Milatovića, bez obzira da li će on poštovati tu našu podršku koja će presudno uticati na to da on postane predsednik Crne Gore“, kazao je Mandić.

Mandić je naveo da ne misli da je Milatović najbolji kandidat za predsednika Crne Gore, ali je dodao da je on trenutno kandidat „iza koga treba da stane većinska Crna Gora“.

„Mi se 25 godina borimo protiv Đukanovića, nikada se nismo pomerili ni korak unazad, to što će predsednik biti neko od mlađe generacije, mene ne nervira ni najmanje, jer je meni najbitnije bilo da Đukanović, kao simbol podela, bude uklonjen sa tog mesta“, rekao je Mandić.

Naveo je da je glavni cilj DF da Đukanović bude prošlost Crne Gore, i dodao da „voli i poštuje“ Crnu Goru.

„Znam da ćemo mi posle parlamentarnih izbora 11. juna dominantno uticati na formiranje vlade, koja vodi politiku ove države. Siguran sam da će građani znati da vrednuju to što će DF da prelomi ove predsedničke izbore, da Đukanovića ukloni sa političke scene i da omogući Milatoviću da bude predsednik“, dodao je.

Mandić je rekao i da Crna Gora „mora da krene novim putem“ i dodao da „politika pomirenja koju je promovisao u kampanji može da bude u korist svakog građanina“.

„Moj srpski narod je pružio ruku svima i rekao treba da radimo zajedno, ovo je naša država, ovo je naša zemlja, ona treba da bude srećna i u toj zemlji svi treba da ostvarujemo prava koja propisuju Ustav i zakoni“, kazao je Mandić.

Prema podacima Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), na osnovu 96 odsto obrađenog uzorka, najviše glasova u prvom krugu predsedničkih izbora dobio je Đukanović, predsednik države i Demokratske partije socijalista (35,3 odsto), iza njega je kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović (29,1 odsto), a slede lideri Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore, Andrija Mandić (19,3 odsto) i Bečić (10,9 odsto).

Ako ti rezultati budu i konačni, u drugom krugu izbora 2. aprila građani će birati između Đukanovića i Milatovića. Predsednik države se bira na pet godina.

(Beta)

