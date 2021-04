Mandić:Bez pomoći Đukanovića VRS ne bi bilo zločina

PODGORICA – Da Milo Đukanović nije pomogao Vojsci Republike Srpske (VRS), na čelu sa Ratkom Mladićem, Srebrenica ne bi bila „oslobođena“ i ne bi se dogodio zločin, izjavio je za podgorički portal Borba Momčilo Mandić, bliski saradnik nekadašnjeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ministar pravde.

Mandić tvrdi da je Đukanović, koji je tada bio premijer VRS pomogao u naoružanju i snabdijevanju naftnim derivatima.

„Milova pomoć je bila spasonosna i odredila je delovanje Vojske RS nakon odbijanja Vens-Ovenovog plana i sankcija koje tadašnja SRJ uvela prema Republici Srpskoj“, kaže Mandić i dodaje da im je Đukanović tada ponudio pomoć u naoružanju, prevozu i kupovini naoružanja iz Bugarske.

„Pored toga, pomogao je Vojsci Republike Srpske u snabdevanju naftom za tenkove i sva oklopna vozila. Tim gorivom je Vojska oslobađala Foču, Goražde, Srebrenicu, Čajniče, Rudo i Gacko. Da nije toga bilo, nikada Vojska na čelu sa Ratkom Mladićam ne bi oslobodila Srebrenicu i ne bo došlo do zločina u njoj. Za to je on bio zaslužan i mi smo mu bili zahvalni na tome, jer je Srbija tada napravila totalnu blokadu na Drini i Savi između Srbije i BiH“, naveo je Mandić.

Mandić podeća da se Đukanović tada oglušio o sankcije koje je RS uveo Sloboodan Milošević, što je, podseća i sam potvrdio na jednom skupu pred 6.000 ljudi, 1996. ili 1997. godine, uz ogradu da ne zna tačno.

Đukanović je tada kazao: ,,Kada su Momir Bulatović i Slobodan Milošević udarili sankcije Republici Srpskoj, ja i moja vlada smo pomogli da opstane Republika Srpska, posebno Hercegovina i Istočni deo RS“, rekao je Mandić i dodao da se ta izjava tada crnogorskog premijera može naći na Jutjubu.

„Milo Đukanović je veliki lažov i on se prilagođava datom momemtu i svojim interesima.“, kaže Mandić.

Uporedio je Đukanovića sa Alijom Izetbegovićem, koji je, kako kaže, ujutru prihvatao Kutiljerov plan, a poslepodne ga odbijao.

„On (Đukanović) isto kao Alija jedno misli pre podne, a drugo poslepodne. Tako se i Milo prema političkoj situaciji prilagođava, pa je jednog dana Srbin, drugog Crnogorac, a trećeg državotvorni Crnogorac….“, naveo je, između ostalog Mandić u izjavi za portal Borba.

(Tanjug)

