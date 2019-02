Maras udaljio novinare HRT-a sa konferencije za medije

ZAGREB – Predsednik zagebačkog odbora opozicionog SDP, Gordan Maras, uz izvinjenje, udaljio je novinare HRT-a sa pres konferencije pridržavajući se, kako je naveo, odluke te stranke o bojkotu hrvatskog Javnog servisa do velikog novinarskog protesta, koji će u orgaizaciji Hrvatskog novinarskog društva biti održan u subotu, 2. marta.

„Nije do vas lično, ja se izvinjavam, ali priključili smo se bojkotu HRT-a. Mi smo se jednostavno priključili akciji HND-a koja traje do subote 2. martaa, do tada ne dajemo izjave za Javni servis. Time protestujemo protiv, po nama, najgoreg javnog servisa u Evropi“, rekao je Maras.

Dodao je da HRT nije ni pozvan na ovu pres konferenciju, te da su verovatno došli videvši najavu na Hini.

Trideset udruženja civilnog društva saopštilo je ranije da do novinarskog protesta koji je zakazan a 2. mart pod nazivom „Novinarstvo ne damo!“ neće učestvovati u programu pojavljivanjem u HRT-ovom studiju ni davanjem izjava za tu televiziju, a sve u znak podrške tuženim novinarima i medijima.

Pridružili su im se Amsterdamska koalicija, SDP, stranka Možemo, Radnička Fronta, SDS S, START Dalije Orešković, Marko Vučetić…

(Tanjug)