Mark Elis: Optužnica protiv Tačija nije politički motivisana

Izvršni direktor Medjunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu Mark Elis (Ellis) ocenio je da je optužnica protiv kosovskog predsednika Hašima Tačija, predsedavajućeg opozicione Demokratske stranke Kosova i bivšeg predsednika Skupštine Kadrija Veseljija i drugih podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaji ometanja rada suda i da nije politički motivisana.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Elis je naglasio a bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti, a ne nekažnjivosti a medjunarodna zajednica da nastavi da podržava specijalni sud u Hagu.

„Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko stotinu svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince“, rekao je.

Elis veruje da je sud procenio da je „neophodno da izadje makar sa saopštenjem o optužbama zato što je postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad Specijalizovanog veća“.

„Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalnog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosledjuje u kanale Specijalizovanog suda“, dodao je.

Elis je rekao da ne vidi političlki motiv iza ovog slučaja, već snažan stav suda da se ne može povinovati nikakvom mešanju u njegov rad.

„Činjenica je da će ljudi čitati izmedju redova zašto je to došlo u ovo vreme, ali u stvarnosti, mislim da se to moralo desiti pre ili kasnije, jer je imperativ i sud je jasno rekao da postoji dovoljno dokaza da nastave sa ovom optužnicom i zbog toga bi medjunarodna zajednica trebalo da podrži nezavisnu ocenu ovog suda, i to kroz sudiju iz prethodnog postupka i njegovu odluku da li treba da bude naloga za hapšenje ili da li ovaj proces treba da ide napred. Mislim da je to bilo ispravno“, dodao je.

Elis je podsetio da je optužnica sada pred sudijom za prethodni postupak koji će proceniti sve dokaze koje je tužilac predočio.

