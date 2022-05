Marko Čadež: Podržavam odluku Dritana Abazovića o dolasku na samit Open Balkan

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadez rekao je danas da mu je drago što je premijer Crne Gore Dritan Abazović prihvatio da dođe na Ohrid kako bi prisustvovao samitu Inicijative Otvoreni Balkan, jer je svaki razgovor važan za razvoj čitavog regiona.

On je to izjavio u Vinkovcima nakon sastanka sa predstavnicima Hrvatske gospodarske komore, a komentarišući to što je Abazović prihvatio poziv predsedn“uvezane istim izazovima“, te da se mora razgovarati na koji način možemo „naše privrede da gurnemo dalje, zajedno radimo i imamo veće tržište“.

(Tanjug)

