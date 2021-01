Marković: Parlamentarna većina prekršila sopstvene propise

PODGORICA – Zamenik predsednika najuticajnije opozicione DPS i bivši premijer Duško Marković tvrdi da je parlamentarna većina, usvajanjem seta zakona među kojima je i izmenjeni Zakon o slobodi veroispovesti, prekršila sopstvene propise i „bacila mrlju na ustavnost i zakonitost koju treba da štiti u svakoj prilici“.

Marković je na svom tviter nalogu napisao da Đukanović da bri vratio zakone na ponnovo usvajanje nema obavezu da traži ničiju saglasnost niti mišljenje.

„Pogotovu ne skupštinske većine koja je prekršila i sopstvene propise, bacivši mrlju na ustavnost i zakonitost koju treba da štiti u svakoj prilici”, napisao je Marković.

Bivši premijer je parlamentarnoj većini poručio da je predsednik Crne Gore na ovakve odluke ovlašćen Ustavom, i to kao organ vlasti koji je, kako kaže, direktno proizišao iz volje naroda, i čije interese je dužan da zaštiti.

Đukanović je tokom proteklog vikenda vratio na ponovno odlučivanje parlamentu set zakona među kojima je i izmenjeni Zakon o slobodi veroispovesti, što je izazvalo oštre reakcije vladajuće većine, iako je to, kako se tvrdi, bilo očekivano s obzirom na to da je reč o aktu koji je bio diskriminatorni, a čiji je on bio nicijator i tvorac.

Parlamentarna većina je poručila da će zakoni biti ponovo izglasani, a da, ukoliko Đukanović i drugi put odbije da ih potpiše, pokrenuće inicijativu za njegovu smenu.

(Tanjug)

