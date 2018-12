Marković: Puštanje na slobodu poslanika DF-a potvrda autonomnosti institucija

Premijer Crne Gore Duško Marković ocenio je da današnja odluka Ustavnog suda o privremenom puštanju na slobodu poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i Milana Kneževića potvrdjuje da su institucije kredibilne, sposobne, autonomne i spremne da izvršavaju zakone.

Ustavni sud je danas pokrenuo postupak ocene ustavnosti odredbi Zakonika o krivičnom postupku i privremeno obustavio izvršenje odluka Višeg i Apelacionog suda kojima su poslanici Medojević i Knežević stavljeni u zatvor shodno članu 119 ZKP-a.

To znači da će Medojević i Knežević biti na slobodi dok se ne donese odluka o ustavnosti spornog člana ZKP, koji se odnosi na stavljanje u zatvor ako neko odbije da svedoči. Ustavni sud nema rok do kada se mora izjasniti o tome.

Medojević će tako čim dobije rešenje Ustavnog suda biti pušten iz zatvora, a Knežević bez straha od hapšenja moći da izadje iz zgrade parlamenta gde boravi već 13 dana. Knežević je hapšenje izbegavao neprekidnim boravkom u zgradi parlamenta.

Očekuje se da bi Medojević tokom dana mogao biti pušten na slobodu iz zatvora u koji se nalazi od 30. novembra.

„Današnja odluka Ustavnog suda potrvdjuje zakonitost rada Višeg i Apelacionog suda i zakonitost njihovih odluka. Dakle, stavovi Demokratskog fronta i njihovih advokata, da je ta odluka nezakonita je pala u vodu“, rekao je premijer novinarima u parlamentu nakon premijerskog sata.

On je rekao i da treba sačekati odluku Ustavnog suda koji je pokrenuo postupak ocjene ustavnosti člana 119 ZKP-a.

„Ko kaže da će biti neustavan? Možda hoće, možda neće. Dakle, ovde sudovi u Crnoj Gori rade svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom i ja sam danas ponosan na tu činjenicu jer nijedna odluka u postupku poslanika Medojevića nije pravno obesnažena“, rekao je Marković.

Premiejr je naveo da je to istovremeno poruka da se u Crnoj Gori ne mogu optuživati ljudi na način na koji to radi poslanik Medojević.

On je rekao da se ne može reći za bilo kojeg gradjanina ili za bilo kojeg funkcionera da je silovatelj, a da se za to ne ponude dokazi.

Medojeviću i Kneževiću je sud odredio kaznu zatvora zbog odbijanja da svedoče u predmetima o primanju i davanju mita.

Na osnovu odluke Višeg suda Medojević je kažnjen sa ukupno četiri meseca zatvora zbog odbijanja da svedoči u dva slučaja. Njegovi advokati tvrde da je on dao iskaz, ali da se to što je rekao nije svidelo Specijalnom tužilaštvu koje je tražilo da se on uhapsi.

Viši sud je odredio da Medojević provede dva meseca u zatvoru jer je odbio da svedoči u predmetu povodom njegovih tvrdnji iz maja prošle godine da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić učestvovao u ratnom zločinu kod Cavtata 1991. i 1992.

Prethodno mu je odredjen zatvor u trajanju takodje od dva meseca pošto je odbio da kaže ko je pripadnik Agencije za nacionalnu bezbednost koji mu je rekao da je tužilac Katnić od bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše uzeo 100.000 evra kako mu ne bi odredio pritvor u slučaju nazvanom „Carine“.

Sud je odredio zatvor Kneževiću zbog odbijanja da dostavi podatke o sudiji koji mu je navodno ponudio da mu za 10.000 evra ukine presudu zbog napada na policajaca 2015.

(Beta)