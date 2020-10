Marović:Nije nas napustio ni kada su svi okretali glavu

PODGORICA – Svetozar Marović, nekadašnji visoki funkcioner DPS-a i najbliži saradnik aktuelnog predsednika Mila Đukanovića, oprostio se od mitropolita Amfilohija dirljivim rečima da je mitropolit bio uz njegovu porodicu i njega kada su, kako kaže, mislili da su visoko, a još više i iskrenije „kada su nas gurnuli, gazili, odbacivali…“.

Marović, koji je begunac iz Crne Gore nakon što je osuđen na zatvorsku i visoku novčanu kaznu, u pismu koje je objavio podgorički portal Borba, zatražio je oprost od mitropolita.

„Oprosti mi, dragi Vladiko, za sve moje grehove i nebrigu, lakovernost i povremenu zaslepljenost vlašću i moćima, i za moju nepokazanu ljubav i zahvalnost prema Vama, koja me i sada guši dok ove nezgrapne reči slažem da bih bar nešto što osećam sakrio od zaborava za sva vremena dok Marovića bude“, napisao je Marović.

Dodao je da je umro prijatelj njegove dece, njegov sagovornik u ćeliji i tihi govornik na grobu njegove majke.

„Nije nas zaboravljao ni kada su svi okretali glavu… Za nas je on bio Crkva. Svetac, mučenik, branilac svetinja i starac čije je srce hrabrije od mladosti… On je bio sve to, graditelj božijih domova, sluga ljudskim patnjama, čuvar moračkog i crnogorskog kamena i tradicije, živo pamćenje našeg imena i pobednik protiv bezbožnog zakona“, naveo je Marović.

Otišao je, kaže, čovek koji ga je podržavao i poštovao više nego što je sam to zasluživao.

(Tanjug)

