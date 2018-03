Šokantno: Masovno „krala“ kuće srpskih izbeglica i prodavala ih Hrvatima

Vujaklija se povezuje sa prodajom 383 nekretnine u Kninu, Kistanju, Udbini, Žaboriću, Korenici, a njenom prevarom nisu oštećeni samo Srbi izbeglice čije su kuće bez njihovog znanja prodate, već i država Hrvatska, koja ih je kupovala, kao i ljudi kojima ih je davala na korišćenje, prenose hrvatski mediji.

Opštinski sud u Varaždinu osudio je Kosu Vujakliju na dve godine zatvora zbog prevare srpskih izbeglica iz BiH čije je kuće u Hrvatskoj, bez njihove dozvole i znanja, prodavala hrvatskoj državnoj Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Vujaklija se povezuje sa prodajom 383 nekretnine u Kninu, Kistanju, Udbini, Žaboriću, Korenici, a njenom prevarom nisu oštećeni samo Srbi izbeglice čije su kuće bez njihovog znanja prodate, već i država Hrvatska, koja ih je kupovala, kao i ljudi kojima ih je davala na korišćenje.

Supružnici Nikola i Mira Vučak živeli su u Kninu do avgusta 1995. godine, a onda su se preselili u Suboticu. Krajem novembra 2004. iz APN-a su saznali da se mogu da se vrate u svoju kuću u Knin, ali ih je tamo dočekalo jezivo iznenađenje — kuća je bila prodata, a posrednik u prodaji bila je Kosa Vujaklija.

„Nikome nismo prodali kuću, niti smo potpisali ikakav ugovor. Ne poznajemo uopšte tu Kosu Vujakliju“, kažu supružnici čiji potpisi, kako je utvrdio sud, evidentno nisu bili na spornom ugovoru. Nisu bili ni slični.

Vujaklija je sa prevarama započela još u maju 2004. godine, kada je uz pomoć falsifikovane punomoći Ljeposave Prodanović, navodno overene u opštinskom sudu u Beogradu, prodala njenu kuću u Šeovici za 38.000 evra.

Kako je cela stvar funkcionisala? Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, koju je osnovala Vlada Hrvatske kako bi na „račun države kupovala ili menjala nekretnine na području države“, jedina je imala mogućnost kupovine kuća izbeglih Srba.

Da bi Agencija mogla da ih kupi, vlasnici koji su se mahom preselili u Srbiju prvo su morali, ako su to uopšte hteli, da daju svoju saglasnost. No, logično, to nisu učinili svi, pa je grupa prevaranata, koje je Vujaklija bila deo, lažirala punomoćja nekih, a hrvatske vlasti ih nisu kontrolisale i proveravale.