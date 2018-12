Medojeviću ponovo pozlilo

Funkcioneru crnogorskog opozicionog Demokratskog fronta (DF) Nebojši Medojeviću je ponovo pozlilo i nalazi se u Internoj klinici Kliničkog centra, na Odeljenju za endokrinologiju.

Klinički centar Crne Gore je saopštio da je Medojević, zbog ranije evidentirane slabosti i malaksalosti, zadržan u toj ustanovi radi daljeg praćenja i da je „potpuno stabilnih vitalnih parametara“.

Visokom funkcioneru DF-a je pozlilo i pre par dana, kada je pregledan u Urgentnom centru. Posle toga je vraćen u zatvor.

Medojević štrajkuje gladju u zatvoru, kako tvrde njegova supruga i funkcioneri DF-a, gde je od 30. novembra, jer je na osnovu odluke Višeg suda kažnjen s ukupno četiri meseca zatvora zbog odbijanja da svedoči u dva odvojena slučaja.

Njegovi advokati tvrde da je on dao iskaz, ali da se to što je rekao nije svidelo Specijalnom tužilaštvu koje je tražilo da se on uhapsi.

Viši sud je u ponedeljak, 3. decembra, naložio da Medojević provede još dva meseca u zatvoru, jer je odbio da svedoči u predmetu povodom njegovih tvrdnji iz maja prošle godine da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić učestvovao u ratnom zločinu kod Cavtata 1991. i 1992.

Tu kaznu po zakonu Medojević može izdržati tek pošto mu istekne prethodna, zbog koje je od 30. novembra u zatvoru, pošto je odbio da kaže ko je pripadnik Agencije za nacionalnu bezbednost koji mu je rekao da je tužilac Katnić od bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoiše uzeo 100.000 evra kako mu ne bi odredio pritvor u slučaju nazvanom „Carine“.

I u tom slučaju zatvor traje dok Medojević ne pristane da svedoči, ili dok njegovo svedočenje ne postane nepotrebno, ili dok se krivični postupak ne završi, a najduže dva meseca, računajući od dana i časa lišenja slobode.

Sud je zatvor odredio i njegovom kolegi Milanu Kneževiću koji se od 29. novembra nalazi neprekidno u zgradi parlamenta. On je nekoliko puta ponovio da se neće dobrovoljno predati.

Kneževiću preti zatvor zbog odbijanja da dostavi podatke o sudiji koji mu je navodno ponudio da mu za 10.000 evra ukine presudu zbog napada na policajaca 2015.

Njihovi advokati su se žalili Ustavnom sudu. Osim rešavanja spora da li je lišavanjem slobode poslanika Medojevića i odlukom da Knežević ide u zatvor povredjeno ustavno pravo, tražili su da Ustavni sud obustavi izvršenje kazne zatvora, odnosno da donese privremenu meru, do okončanja rešavanja žalbe u meritumu.

Prema najavama, odluka o privremenoj meri bi mogla biti donesena sutra za kada je Ustavni sud zakazao sednicu.

Ako Ustavni sud prihvati žalbu advokata, Medojević i Knežević će konačnu odluku po ustavnoj žalbi čekati na slobodi. Ustavni sud nema jasan rok u kome se mora izjasniti o ustavnoj žalbi na odluku da Medojević i Knežević budu zatvoreni.

