Mega jahta Romana Abramoviča plovila Bokokotorskim zalivom (foto, video)

Mega jahta “Eclipse”, ruskog milijardera Romana Abramoviča, jutros je plovila Bokokotorskim zalivom.

The breath-taking 162m superyacht Eclipse dropped an anchor at Porto Montenegro just now. Owner is a russian oligarch Roman Abramovich. #eclipseyacht #billionairelife #superyacht pic.twitter.com/UoSwVQj014

— Holland Yachts (@hollandyachts) August 30, 2019