Mektić: „Ne bih isključio“ da su iz MUP Srbije bili u BL

SARAJEVO – Ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas za regionalnu televiziju N1 da „ne bi isključio mogućnost“ da su pripadnici MUP-a Srbije bili prisutni na protestu u Banjualuci.

„Ja ne bih isključio ni tu mogućnost. Naravno da to niko neće priznati i da će to sada svi demantovati, ali u Banjaluci se i juče i danas javno govori o tome da su takve jedinice došle iz Srbije da pomogu Miloradu Dodiku. Ja znam neke izvore informacija, ali u ovom momentu ne bih direktno govorio o tim izvorima“, rekao je on.

Mektić, koji je iz redova Srpske demokratske stranke, ocenio je za sajt Vijesti.ba da dogadaji u Banjaluci predstavljaju „diktatorsku demonstraciju nepotrebne sile, ali ujedno predstavljaju i smišljenu akciju kako bi se pokazalo da će se obračunati sa svima koji ne misle onako kako je to u interesu režima na čelu sa SNSD-om“.

„Vlast je zloupotrebila ovaj slučaj kako bi građanima pokazala da će svako ko misli drugačije od onoga što je u interesu vladajućeg režima dobiti brutalan odgovor policije, kako su to juče demonstrirali u Banjaluci sa prstom na obaraču automatske puške, sa potezanjem pištolja i slično prema građanima koji su se spontano našli na Trgu Krajine“, rekao je Mektić.

On je ocenio da je policijska akcija bila poruka svim građanima koji se na bilo koji način suprotstave „diktatorskoj ideologiji“.

(Tanjug)