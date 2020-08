Milačić Markoviću: Čijim kućama pretite da ćete nas vratiti?

PODGORICA – Predsednik opozicione crnogorske Prave Crne Gore i kandidat za poslanika ispred koalicije „Za budućnost Crne Gore“, Marko Milačić, danas je povodom izjave premijera Duška Markovića upitao „čijim kućama vi pretite da ćete nas vratiti, do čije granice vi mislite da ćete nas proterati, kada je naša kuća Crna Gora…“.

On je to upitao povodom izjave Markovića da će nakon izbora „sve one koji proklinju Crnu Goru vratiti kućama odakle su došli“, a „sve sveštenike SPC vratiti u manastire i crkve“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.