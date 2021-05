Milanović i Pahor: Pomoći ćemo prijateljima sa ZB da uđu u EU

BLED – Zagreb i Ljubljana tu su da pomognu prijateljima sa Zapadnog Balkana da uđu u Evropsku uniju, jer je to svima u interesu, kao što je pretpostavka da je i Sloveniji u interesu ulazak Hrvatske u Šengensku zonu, rekao je danas na Bledu predsednik Hrvatske Zoran Milanović.

Predsedavajući Procesa Brdo-Brioni, predsednici Hrvatske Zoran Milanović i Slovenije Borut Pahor održali su na Bledu radni sastanak uoči godišnjeg sastanka Procesa Brdo-Brioni, prenela je Hina

Inicijativa Brdo-Brioni u proteklih 10 godina pokazala „da ima itekako smisla“, rekao je Milanović novinarima pre sastanka s kolegom Pahorom.

„Tu smo da podstaknemo i pomognemo prijateljima i susedima sa Zapadnog Balkana, u pravilu s prostora bivše Jugoslavije plus Albanija, da što pre i što jednostavnije, ukoliko je to moguće, uđu u Evropsku uniju jer je to svima u interesu“, izjavio je hrvatski predsednik.

Milanović, kako navodi Hina, pretpostavlja da je i Sloveniji u interesu da Hrvatska što pre uđe u Šengensku zonu.

„Sve je to deo jedne široke priče u kojoj ćemo učiniti sve što je moguće, pre svega naše vlade, dakle izvršna vlast, ali i s naše strane, da naši susedi, što pre postanu deo zajednice kojoj mi pripadamo“, poručio je Milanović.

Predsednik Hrvatske kaže da ne postoje isti pogledi o svim pitanjima, ali da veruje da postoje tačke koje su spojive.

Pahor je rekao da je posle godinu i po dana prekida dijaloga došlo do naglaska na razlikama u pogledima, ali je dodao da je zbog toga potreba za dijalogom je još veća.

„Vidimo Zapadni Balkan kao jednu celinu, a ne samo kao pojedinačne države“, rekao je Pahor, a prenela slovenačka agencija STA.

Proces Brdo-Brioni pokrenule su Hrvatska i Slovenija 2013. godine kako bi se regionalnom saradnjom i rešavanjem otvorenih pitanja stabilizovale prilike na evropskom jugoistoku i stvorili preduslovi za proširenje Evropske unije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.