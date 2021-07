Milanović: Imam informacije o smrti vojnika, ali pričekajmo

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da prati situaciju u vezi sa pet smrtno stradalih viojnika u samo par sedmica da su to, kako je rekao, stvari koje se događaju, ali i da će još malo pričekati dok još nešto kaže o tim slučajevima.

„Pratim to i znam to celo vreme. To su stvari koje se događaju, pogotovo u ovako psihološki uzdrmanom periodu, izolacije… Neki su uzdrmani, imaju dugove. Znam dosta o tim tragedijama, ali pričekaću još malo pre nego što još nešto kažem. Ne postoji veza između slučajeva, ali postoji socijalno-patološka povezanost“, rekao je Milanović.

(Tanjug)

