Milanović: Kosovo je oteto od Srbije

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je Kosovo oteto od Srbije.

„Kosovo je izuzeto iz Srbije… stojim iza Kosova, ali kad je to jednom napravljeno bez volje države kojoj je Kosovo pripadalo, a to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija, koja nama nije prijateljska i baš nas je briga za njih, bilo je samo pitanje kada će Rusi, ili neko treći napraviti isto. Sad se to događa“, rekao je Milanović novinarima u Petrinji.

Govoreći o sukobu u Ukrajini i ruskoj aneksiji Krima, Milanović je rekao da je međunarodna zajednica „anektirala Kosovo“.

„Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat“, dodao je Milanović.

On je naglasio da ne dovodi u pitanje Kosovo, već „koncept u kojem neko misli da ima pravo na sve kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi , onda je to kriminal“.

Milanović je istakao da je svima jasno da „Krim neće biti Ukrajina“ i da o tome govore i nemački generali. On je više puta rekao da je Rusija „opasna zemlja“ i nuklearna sila.

„Znate kako takve države gube rat, tako da na kraju upotrebe nuklerano oružje“, upozorio je Milanović.

On je rekao da se ne mogu upoređivati Srbija i Rusija ili Nemačka i Rusija, jer „nijedna druga država osim Rusije i SAD-a nisu isto“.

„Upoređujete mi Srbe, ove opančare koji su se tu pobunili (protiv Hrvatske), sa svetskom nuklearnom supersilom“, dodao je hrvatski predsednik.

Milanović je ušao u raspravu s novinarom koji ga je kritikovao zbog toga što se protivi slanju vojne pomoći Ukrajini, upitavi ga zašto je jedini evropski lider koji tako govori.

Hrvatski predsednik mu je odgovorio da se „drugi smrtno boje“ i da imaju odnose s Rusijom koje on nema, ali da nije jedini, jer slično govori i bugarski predsednik.

Milanović je ocenio i da „sulude emocije i mržnja Evropu vode u veliku opasnost“ .

(Beta)

