Milanović: Ne provociramo Srbiju

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da povećanje broja hrvatskih vojnika na Kosovu i Metohiji nije „nikakva provokacija“ prema Srbiji.

„Već sam potpisao to naređenje, ali sad, da sam znao da im to toliko smeta, možda bismo razgovarali, bez ruganja“, rekao je Milanović i dodao da nije mislio da će „ljudima u Beogradu, konkretno Vučiću“ smetati povećana prisutnost hrvatskih vojnika na Kosovu.

Milanović je, novinarima u Đakovu, rekao da je hrvatska vojska na Kosovu već godinama, a sad je prisutnost povećana nakon što su hrvatski vojnici napustili Avganistan, prenela je Hina.

„Nije to nikakva provokacija prema Srbiji. To je kao rad nedeljom, zar ne, konstantno manipulišu s tim. Ali, rad nedeljom je jedna benigna tema, a pitanje nezavisnosti i položaja albanskog naroda je tema koja je dovela do rata i to nekoliko ratova“, rekao je Milanović.

On tvrdi da srpske vlasti ne znaju kako da se izvuku „iz klopke u koju su sami upali pre 30 godina sa Miloševićevim orgijanjem po Kosovu koji je izazvao rat u Jugoslaviji“.

„Hrvatska je imala ogromnu štetu od rata. Emotivno i materijalno. Srbija puno veću. Ja sam hrvatski predsednik, nisam predsednik Srbije, ali ne možeš da ne vidiš. Koliko god se Đakovo nije razvijalo kako je trebalo i postalo još bogatije, toliko je Paraćin nažalost stao tamo gde je bio osamdesetih godina“, kaže predsednik Hrvatske.

On, takođe, tvrdi da srpske vlasti „sve rade da ne uđu u Europsku uniju, a kao pregovaraju“.

„Mi nismo u ravnopravnom položaju. Mi smo član EU, oni nisu. I ako žele da uđu moramo da razgovaramo. Nama nije padalo na pamet da se tako bezobrazno i drsko ophodimo s državama; sa Slovenijom koja je manja od Hrvatske, ali je bila član EU“, izjavio je Milanović.

On kaže da Hrvatska ne želi da taj položaj koristim za ucenjivanje, ali da ima utisak da „na drugoj strani uopšte ne postoji stvarna ambicija da Srbija za 15 godina uđe u EU“ i da je „to možda zato što bi svi koji sad vladaju Srbijom, morali da traže domovinu negde drugde“.

Predsednik Aleksandar Vučić je u petak izjavio da Beograd želi da ima dobre i korektne odnose sa svima u okruženju, a da postupci i izjave iz Zagreba, povodom najava da će Hrvatske napraviti vojni kamp na Kosovu, nisu izraz poštovanja prema Republici Srbiji.

„Zašto je nekome potrebno da se hvali i da učestvuju na takav način. Mogli su da odbiju Kfor, ali su sa namerom doneli takvu odlkuku da bi dodatno unizili Srbiju. Primili smo poruku i razumeli“, istakao je Vučić povodom najave hrvatskog ministra spoljnih poslova Gordana Grlića Radmana da će njegova zemlja na KiM formirati vojni kamp.

(Tanjug)

