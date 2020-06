Milanović o izborima u Srbiji: Ostaje problem Kosova, opsednutost teritorijama prevazidjena

Hrvatski predsednik Zoran Milanović koji je u poseti Crnoj Gori, izjavio je danas povodom pobede Srpske napredne stranke (SNS) na izborima u Srbiji da ostaje problem Kosova i poručio da je opsednutost teritorijama prevazidjena.

„Imamo brojke, rezultate, ali i velika očekivanja ljudi u Srbiji, imamo i problem Kosova koji treba rešiti i tu je po meni potreba da se konačno osveste ne samo verbalo već stvarno da živimo u Evropi“, rekao je Milanović na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim predsednikom Milom Djukanovićem danas na Cetinju.

Milanović je dodao da danas u Evropi ima malo onih koji fantaziraju o granicama od pre 100 godina i da je pitanje teritorija u tom smisli prevazidjeno.

„Malo ima onih koji fantaziraju o nekakvim granicama od pre 100 godina, plaču, zapomažu i leleču za teritorijama bez kojih su ostali i vide svoje granice do Crnog morai i Transilvanije, i neki do Drine u mojoj zemlji, ima i takvih pametnjakovića, neki u nekom trećem zvezdastom pravcu. Ali imate i 82 miliona Nemaca koji nakon toliko ratova žive na jednom malom prostoru za tako veliki broj ljudi i sjajni su i uspešni“, rekao je on.

Milanović je kazao da su opsesije teritorijama prevazidjene i da „nije ništa u krvi“.

„Tako da je to moja poruka ali je možda na krivu adresu i možda Vučić o tome razmišlja naprednije i evropskije od mene, pa se unapred izvinjavam“, rekao je Milanović.

Crnogorski predsednik Milo Djukanović je kazao da su rezultati izbora u Srbiji za njega kao gradjanina očekivani.

Djukanović je rekao da medijsku ofanzivu iz Srbije, kao i uvredljive poruke sa fudbalske utakmice Partizan-Crvena zvezda uvek doživljava na isti način jer se duže vreme provlače.

„Mislite na poruke ‘Milo lopove’, uvek sam ih doživljavao na isti način. Nacionalisti imaju pravo da me optužuju zato što im kradem iluziju, a iluzija je ‘Velika Srbija’. Nacionalisti me smatraju odgovornim za gubitak iluzije velike Srbije, kad im je Crna Gora izmakla stolicu 2006. Biće da su negde u pravu, to je moje krivično delo u produženom trajanju, što sam na braniku i što pomažem Crnoj Gori i regionu“, rekao je Djukanović.

(Beta)

