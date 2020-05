Prekršio protokol – Milanović odbio da ode na Tuđmanov grob (video)

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović položio je vence na groblju Mirogoj u Zagrebu, ali je odbio da ode na grob prvog predsednika te zemlje Franje Tuđmana.

Milanović je time prekršio protokol na Dan državnosti koji se obeležava 30 maja, prenose mediji.

„Neka mi niko ne zameri, ali 30. maj ne mogu zvati Danom državnosti jer on to i nije. Dan 25. jun 1991. je datum odlaska iz Jugoslavije. To je datum referenduma o nezavisnosti Hrvatske za koji se kaže da se s njim Hrvati nisu nikad srodili, pa će im neko to uterati“, rekao je Milanović.

Milanović je na polaganju vijenaca na Mirogoju, jedinom delu obeležavanja Dana državnosti na kojem je prisustvovao, komentarisao svoju odluku o bojkotu Dana državnosti.

„Ovo je predizborni skup. Ja ne bojkotujem. Ovo je obećanje jedne političke garniture koju ona sad ispunjava. Po meni je takva zakonska odluka bojkot zdravog razuma. Trebate naći nešto za početak što nikome ne smeta. Kad kažemo nikome, barem velikoj većini“, rekao je Milanović.

Dodao je da je na današnji dan pre 30 godina demokratskim načinom konstituisan višestranački Sabor u kojem je apsolutnu većinu imala politička opcija za koju je glasala relativna manjina hrvatskih građana.

„To ne može biti praznik svih. Tu je bilo i drugih opcija. To isticati kao praznik hrvatske državnosti je jako pretenciozno. Trebate naći nešto za početak što nikome ne smeta. Kad kažem nikome, nekakvoj velikoj većini“, kaže Milanović i dodaje da je Dan pobede puno važniji od 30. maja, ali i da je na referendumu za nezavisnost glasao praktno svako u Hrvatskoj.

Upitan zašto je ipak na Mirogoju obeležio ovaj dan, odgovorio je da ga obeležava zbog mrtvih.

Milanović je direktno napao premijera Hrvatske Andreja Plenkovića.

„Ne sećam se da su to u programu imali ni Karamarko ni Kosor. Kupio si glasove žetonima i onda radiš to jer možeš. Doći će neko drugi i nadam se da će biti razuman i da neće terati svoju volju i odabrati nešto što smeta polovini hrvatskog naroda. To se tako ne radi. Ljudevit Gaj koji je bio Švabo je to razumeo“, rekao je Milanović, prenosi „Indeks“.

