Milanović:Državne institucije nisu turistička destinacija

ZAGREB – Povodom jutrošnje pucnjave na Markovom trgu u Zagrebu, kada je jedan policajac teško ranjen, a napadač izvršio samoubistvo, oglasio se predsednik Zoran Milanović i poručio da najviše državne institucije nisu, kako je rekao, turistička destinacija i da ih treba adekvatno zaštiti. Milanović je rekao da se ništa slično nije dogodilo nikada pre, da je napad izvršen oružjem koje koristi Vojska Hrvatske, koje nije smelo biti u posedu građana.

„Ponovio bih nešto što sam ranije rekao, to su državne institucije, centralne, najviše i nisu turistička destinacija, to su pre svega državne institucije i njih treba štititi na odgovarajući način i ako se na to odluče u vladi, imaju moju podršku, čak ih i pozivam da to naprave“, rekao je Milanović za zagrebačku N1 tv.

(Tanjug)

