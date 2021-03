Milo posle decenija vladavine izgubio Nikšić, narod slavi (video)

Prebrojani svi glasovi: ETNK 40,4, ZBNK 25,9, Mir 23,2

Prema podacima Centra za istraživanje i monitoring (CeMI), na osnovu 100 odsto obrađenih glasova, Evropski tim za Nikšić okupljen oko DPS-a Mila Đukanovića osvojio je 40,4 odsto glasova, odnosno 18 mandata na danas održanim lokalnim izborima u Nikšiću.

Prema tim podacima, koaliciju Za budućnost Nikšića okupljenu oko Demokratskog fronta podržalo je 25,9 odsto birača, što znači da je njoj pripalo 11 mandata, a Mir za našu naciju osvojio je 23,2 odsto glasova, odnosno 10 mandata.

Koalicija Crno na bijelo dobila je 4,5 odsto glasova, a Narodni pokret Miodraga Dake Davidovića 3,3 odsto glasova.

Crno na bijelo i Narodni pokret dobili su po jedan mandat, navode podgoričke Vijesti.

SDP je ispod cenzusa sa 2m6 odsto glasova.

Damjanović: DPS pokazao snagu, nadamo se vlasti

Nosilac liste „Evropski tim za Nikšić“ okupljene oko DPS-a Sanja Damjanović izjavila je sinoć da je ta koalicija ostvarila ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Nikšiću, sa preko 40 odsto glasova, i da se nada da će uskoro formirati vlast.

Milo Djukanovic (previous dictator of Montenegro) lost the elections again, this time the local elections in his hometown of Niksic. (2nd largest town in Montenegro) He has indeed fallen! #Montenegro #Elections https://t.co/Er6tJKBmsg

— Stefan Bošnjak (@stefanbosnjak) March 14, 2021