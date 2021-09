BANJALUKA – Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je pripremljen novac da se za sve Srbe u zajedničkim institucijama BiH isplate plate do kraja godine.

„Imamo novac da to isplatimo do kraja godine, tako da neće biti nikakvih problema. Iduće godine to ćemo predvideti budžetom – rekao je Dodik i dodao da je procenjeno da je reč o 21 milionu KM mesečno, prenosi RTRS.

(Tanjug)

