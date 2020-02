Minić: Situacija u CG trenutno nije alarmantna kao u Srbiji

PODGORICA – Predsedavajuća Delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Tanja Fajon izjavila je da EP neće imati posebnu misiju za praćenje izbora u Crnoj Gori, a predsednica Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić je, tim povodom, izjavila, kako prenosi javni servis Crne Gore, da u Crnoj Gori, trenutno, situacija nije alarmantna koliko u Srbiji.

Minić je za podgoričku Pobjedu izjavila da zbog toga, za sada, misija EP neće nagledati izbore u Crnoj Gori.

Ipak, situacija se, kaže ona, može promeniti.

„Situacija u zemljama se menja. Može se desiti da se, ukoliko bude potrebe, EP više angažuje i u bilo kojoj drugoj zemlji, pa i u Crnoj Gori, ali, ukoliko ne bude situacija alarmantna u meri u kojoj je to danas u Srbiji, moguće da takve misije i monitoringa neće biti u Crnoj Gori“, kazala je Minić.

Sa Srbijom je, kaže, situacija drugačija.

„Trenutno u Srbiji su izbori vrlo blizu. Već je najavljeno da EU planira da proces pristupanja učini mnogo političkijim, nego što je bio do sada, kao i to da će nadgledanje procesa pristupanja biti mnogo intenzivnije, i da će se tu uključiti i akteri koji do sada nisu bili uključeni u tolikoj meri, a to su pre svega same zemlje članice, ali, po svemu sudeći, uključiće se i mnogo više EP“, navela je Minićeva.

Fajon je, na pitanje da li postoji mogucnost da EP posmatra izbore u Crnoj Gori, koji ce takode biti održani ove godine, kazala da će u Crnoj Gori postojati ODIHR misija, u kojoj ce biti posmatraci iz EP, ali da misije EP nece biti.

„Nemamo još konacne odluke. Koliko mi je poznato, postojace ODIHR misija, kao i u Srbiji. EP će slati u tu misiju svoje prosmatrace. Dakle neće biti EP misija“, kazala je Fajon.

Dodala je da očekuje da će EP parlamentarci biti deo ODIHR misije u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

(Tanjug)