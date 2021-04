Miš nadjen u zamrznutom povrću poreklom iz Srbije

Zbog sumnje da je u jednom pakovanju povrća nadjen miš, Agencija za hranu i veterinarstvo Severne Makedonije je danas zabranila promet zamrznutog povrća „poreklom iz Srbije“, pod nazivom „Sani fantazi – Rojal miks“ (Sunny Fantasy – Royal mix).

„Sani fantazi“ je je robna marka lanca samousluga KAM, veoma popularnih zbog pristupačnih cena.

Fotografije smrznutog povrća s mišem, i to već u tiganju, u nedelju je objavio odbornik u Gradskoj skupštini Bitolja, Ivan Čulakoski. Na kesi povrća piše: „Poreklo: Srbija“ i „Made in Serbia for KAM“.

U saopštenju Agencija navodi da je „zbog sumnje na fizičku kontaminaciju (prisustvo miša)“, trgovinskom lancu KAM naredjeno da to zamrznuto povrće povuče iz svih radnji u Severnoj Makedoniji, a gradjani su pozvani, ukoliko su kupili taj proizvod, da ga „pažljivo otvore i pregledaju, i ako utvrde prisustvo stanih tela, da ga vrate“ i da o tome obaveste Agenciju za hranu.

Dodaje se da Agenciji za hranu i veterinarstvo nije podneta prijava o nalaženju miša, ali je ona ipak najavila vanredni inspekcijski nadzor i proveru da li je zamrznuto povrće povučeno iz maloprodaje, a obaviće i „organoleptički pregled odredjenih primeraka iz svake serije ovog proizvoda“, rekao je direktor te agencije, Nikolče Babovski.

(Beta)

