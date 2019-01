Moćni „Despot“: Sve o tajnom projektu iz RS koji je zapanjio region (video)

Na proslavi Dana Republike Srpske u Banjaluci predstavljen je i „Despot“, prvo oklopno vozilo proizvedeno u Srpskoj, kompanije Tehnički remont Bratunac.

Direktor te kompanije rekao je posle defilea i predstavljanja najvećeg iznenađenja da se još sabiraju utisci, i pozitivni i negativni, a da oni kao proizvođači imaju najviše zamerki na kojima treba da rade.

„Cilj je da vozilo testiramo do maja, da uradimo još dodatne izmene i onda idemo na tržište. Prva dva kupca po 10 komada su već poznata“, otkriva Ristić.

Nije slučajnost što je taj projekat predstavljen baš na Dan državnosti, ali naš sagovornik kaže da projekat nije bio tajan, već poverljiv, što znači da se do određenog nivoa znalo ko može da ima informacije o njemu da bi bio uspešan.

Tim od 25 ljudi koji čine elektroinžinjeri, elektroničari, varioci, bravari, mehaničari, ali i stručnjaci za mehaniku, motoriku i naoružanje okosnica su ove priče.

Savetima im je pomagao i jedan od ključnih ljudi koji je u Nemačkoj bio zadužen za razvoj projekta oklopnih sredstava. Da je „Despot“ napravljen u rekordnom vremenu svedoči i činjenica da bi se takav projekat u Nemačkoj razvijao oko 5 godina, a da bi za to vreme bilo potrošeno oko 50 miliona evra.

Za rubriku „verovali ili ne“: Na ideju o „Despotu“ došlo se u oktobru 2017, a tim je startovao u maju 2018. godine

Ono što je za rubriku „verovali ili ne“ jeste podatak da je rukovodstvo fabrike TRB na ideju za to vozilu došlo u oktobru 2017, a da je tim startovao u maju 2018. godine, uz podršku ministra unutrašnjih poslova RS.

„Tada je počela izrada dokumentacije i u skladu sa zahtevima kupaca došli smo do zaključka da ćemo proizvoditi višenamensko multifunkcionalno vozilo za bezbednosne strukture, od najobičnijih stvari do antiterorističkih borbi, sa određenim stepenom zaštite funkcionalno prilagođeno formaciji jedinice koja ga koristi,“ kaže Ristić.

Proizvođači „Despota“ su uvereni da će ovo vozilo biti najbolje u svojoj klasi, jer ima nivo zaštitu posade i elemenata vozila nivo 2 prema STANAG-u, što je zaštita od balističkih zrna do kalibra 12,7 milimetara i protivpešadijskih mina.

Ima pogon na sva četiri točka, nezavisno vešanje i opremu poslednje generacije u svetu. Motor je „Mercedesov“, menjač automatski i višestepeni, a jako je bitno da su svi ostali delovi od pancirnog čelika sa određenim sistemima za ventilaciju i hermetizaciju, zaštitu od bioloških i hemijskih agenasa.

„Na otvorenom putu može da se kreće do 130 kilometara na čas, savlađuje vertikalne prepreke, bočne nagibe, vodene prepreke, zidove do određenog stepena, ali je najvažnije da ima dobar ’klirens‘ (rastojanje podloge i poda). Konstrukcijski je prilagođeno da razbija prepreke sa određenim protivpožarnim sistemima, dok je platforma zadnjih vrata hidraulična i automatska, što omogućava da timovi brzo reaguju i da su veoma mobilni“ objašnjava direktor TRB.

On dodaje da to vozilo ne mora da bude borbeno, već može da bude i sanitetsko, da se upotrebljava za zaštitu granice, u humanitarnim misijama i za transport.

„Ovaj projekat je veoma bitan za sigurnost naše zemlje, ali i za ekonomiju. On je konkurentan ne samo zbog opreme i isporuke, već i zbog servisiranja. Naše tržište u poslednjih par godina bilo je upravo ono na kojem je poslovala i bivša Jugoslavija, a to je blok nesvrstanih. To su zemlje koje su danas u agoniji, jer se nalaze rastrzane između Istoka i Zapada. Politika je u uskoj vezi sa bezbednošću, svi se boje jedni drugih i u stalnom su strahu. Ne može svako da priušti sebi ’MiG 29‘, neće svako da bude kompatibilan sa zapadnom ili istočnom politikom, tako da mi tu tražimo svoju šansu“, kaže Ristić.

Platforma zadnjih vrata „Despota“ je hidraulična i automatska, što omogućava da timovi brzo reaguju i da su veoma mobilni

Dodaje da njegova fabrika sada jedina na tržištu nudi kvalitetan servis uz nižu cenu nego bilo ko drugi i ne prodaje politiku, što je dobar recept.

„Smatram da je ono što mi radimo proizvod truda i volje ovog naroda. To je pobeda naših radnika koji su radili u tri smene, ja sam samo imao viziju“, objašnjava direktor TRB.

On kaže da je firma koju je preuzeo pre pet godina bila devastirana, da je bila u dugu 12 miliona maraka i da je ovo svetski rekord kako je stala na noge, a sve zahvaljujući upravo novim proizvodima.

On je naveo da je njegova kompanija poslednjih godina ponudila međunarodnom tržištu četiri nova prestižna proizvoda — liniju za proizvodnju municije, mašinu za humanitarno deminiranje, pištolj RS9 i „Despota“.

