Muškarac priznao ubistvo sveštenika

S SIPOVO – Osumnjičeni za ubistvo monaha Stefana Ačića iz manastira Glogovac kod Šipova u BiH, Dragan Ševo, priznao je da je ubio sveštenika, pišu Večernje novosti.

On je to priznao tokom saslušanja, a prema pisanju lista, inspektorima je priznao da nije planirao ubistvo, već da je želeo da dođe do novca od priloga, a da se stvar otrgla kontroli.

Kako se navodi, on je kockar koji je imao dosta dugova, a pošto je ranije boravio u manastiru, smatrao je da monasi imaju novac od priloga.

Ševo je tokom ispitivanja ispričao i da vozač, koji ga je dovezao do manastira Glogovac, nije znao za ubistvo sve dok se nisu vratili za Banjaluku kada je vest o ubistvu monaha pročitao na Fejsbuku.

Zločin se dogodio 7. decembra i Ševo je dva dana bio u bekstvu.

Tokom hapšenja je sam sebe nožem ubo u grudi, zbog čega je operisan i do juče je boravio u bolnici.

Ubica je identifikovan zahvaljujući monahu koji je, pre nego što je izdahnuo, telefonom pozvao drugog monaha i rekao mu da krvari i da ga je „Dragan ubo nožem“.

(Tanjug)

