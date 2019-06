Na Balkanu se sve pamti: Kosovski bumerang se vraća Hrvatima

Hrvatska je prva od bivših republika SFRJ požurila da prizna nezavisno Kosovo, a sada su neprijatno iznenađeni kad ih iz Italije i Mađarske podsećaju da su delovi današnje teritorije Hrvatske nekada bili njihovi.

Hrvatska se još nije opravila od šoka koji joj je priredio predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani tokom ceremonije obeležavanja Dana sećanja (na italijanske žrtve u Drugom svetskom ratu) u italijanskoj Bazovici, kada je Istru i Dalmaciju nazvao italijanskom, a slična poruka stigla je iz Mađarske. Međunarodna kancelarija za informisanje u sastavu kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana objavila je kartu „istorijske“ Mađarske koja obuhvata i delove današnje Hrvatske.

2/3 of the country was taken away https://t.co/ZYKJH78pcm pic.twitter.com/HGngXuvChw

— About Hungary (@abouthungary) June 4, 2019