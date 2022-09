Najmanje pet žrtava u sudaru vozova u Hrvatskoj, stravične slike

Sudarili su se teretni i putnički voz u okolini Novske u Hrvatskoj. Nesreća se dogodila oko 21.30 sati.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, poginuli su mašinovođa i kondukter, javlja Index. Međutim, mediji prenose da je broj mrtvih porastao na pet.

„Oko 21.35 stigla je dojava da je u mestu Rajić putnički voz udario u zaustavljeni teretni voz. Sve dežurne službe su na terenu i pomažu unesrećenim ljudima“, javlja PU sisačko-moslavačka.

Terrible #train #accident this evening in central #Croatia near town of Novska. Unnoficial reports say there are several dead and many more injured. PM and gov. ministers on the spot. Photo @DNEVNIKhr pic.twitter.com/sXlS6voZXd

— Ivana Dragicevic (@ivdragicevic) September 9, 2022