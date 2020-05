Ne stišava se bura u vezi sa najavljenom blajburškom misom u Sarajevu

Organizovanje „blajburške mise“ u Sarajevu izazvalo je oštre kritike velikog dela javnosti, ali i pojedinih političkih stranaka u BiH.

„Naša stranka“ je najavila da će organizovati proteste ako se u Katedrali „Srca Isusova“ u Sarajevu održi misa posvećena blajburškim žrtvama.

„Sve javno organizovane blajburške mise bile su u službi rehabilitacije fašizma i sam pomen održavanja jednog takvog dogadjaja u glavnom gradu BiH uvreda je, kako za sve gradjane Sarajeva, tako i za većinu stanovnika BiH“, saopštili su iz „Naše stranke“.

Organizator blajburških misa, pa i ove u Sarajevu, je Počasni blajburški vod, klerofašistička organizacija, a katolička crkva u BiH je pristala da bude platforma za njihovo delovanje, naveli su u saopštenju.

Iz ove stranke su upozorili da je protivljenje misi ogromno, da je to pokazao veliki broj pojedinaca, članova porodica stradalih od ustaškog režima u Drugom svetskom ratu, nezavisnih intelektualaca, umetnika, političkih i nevladinih organizacija, Jevrejska zajednica…

„Otpor će biti sve veći ukoliko Crkva ne odustane od svoje nakane održavanja mise“, navedeno je u saopštenju.

Podsetili su da je od ustaškog režima u Drugom svetskom ratu samo u Sarajevu stradalo više od deset hiljada gradjana.

Povodom „blajburške mise“ u Sarajevu, najavljene za 16. maj, oglasio se i poslanik SDS-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Dragan Mektić, koji je naveo da se po pitanju „skandalozne mise nastradalim u Blajburgu, zarad ličnih interesa Milorada Dodika (SNSD) i Dragana Čovića (SNSD), niko iz vlasti RS ne sme oglasiti i osuditi takav čin kao odavanje pijeteta pripadnicima ustaškog režima“.

Povodom reakcija na najavu održavanja sporne mise Glavno veće Hrvatskog narodnog sabora (HNS) u BiH danas je oštro osudilo, kako su rekli, neutemeljene napade na katoličku crkvu i kardinala vrhbosanskog Vinka Puljića.

„Pozivamo bošnjačke političke dužnosnike, a posebno bošnjačke članove Predsedništva BiH Željka Komšića i Šefika Džaferovića, da se suzdrže od komentarisanja pitanja za koja su u potpunosti nekompetentni, kao i da se suzdrže od vredjanja svetih verskih obreda hrvatskog naroda u BiH“, saopšteno je iz GV HNS-a.

U saopštenju se ističe da hrvatski narod „odbacuje sve fašističke i komunističke ideologije i njihove savremene pojavne oblike sa kojima se suočavamo i ovih dana, kada se nama Hrvatima katolicima, ali ne samo katolicima, pokušava braniti i pomoliti za stotine hiljada pobijenih nedužnih civila i vojnika bez sudjenja i bez obeleženog groba“.

HNS je dalje istakao da „ne samo da niko nije odgovarao za te zločine komunističke vojske, već se pokušava zabraniti i sećanje na njih“.

„Poručujemo svima da to danas više ne prolazi. Hrvatski anifašisti su prvi u Evropi ustali protiv fašizma i to znatno pre komunista, koji su to odlučili tek kada je napadnuta njihova centrala, Sovjetski savez“, stoji u saopštenju.

(Beta)