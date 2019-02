Neverovatne reakcije Splićana na prizor srpskog vaterpoliste u moru

Hrvatski mediji detaljno prenose dramu koju su vaterpolisti Crvene zvezde danas doživeli u Splitu, kada ih je napala grupa huligana. Jedan od vaterpolista morao je da skoči u more da bi se spasao, a portal „Indeks“ prenosi kako su na to reagovali obični Splićani.

Kada su videli čoveka u moru, Splićani su odlučili da pomognu igraču beogradskog kluba da izađe iz vode, dok su neki dovikivali: „Ipak je on četnik!“.

Pre nego što je izašao iz mora, igrač je skinuo majicu Crvene zvezde i bacio je u more.

Zbog ovog skandala, VK Crvena zvezda neće igrati meč protiv Mornara u 13. kolu Triglav regionalne lige. Sportisti su odmah posle incidenta krenuli autobusom u Beograd.

Vest o napadu potvrdio je i predsednik vaterpolo kluba Crvena zvezda Viktor Jelenić.

(Sputnjik)